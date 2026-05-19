ಅಳಿಲು ಮರಿಗಳ ವಾಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ!

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನಿತಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ 27 ಅಳಿಲುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಳಿಲುಗಳು (Eenadu)
Published : May 19, 2026 at 4:24 PM IST

ಬಿರಾದವೋಲು (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) : ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಯಾದ ಅಳಿಲು ಮರಿಗಳ ವಾಸಕ್ಕೆ (ಇಣಚಿ) ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬಿರಾದವೋಲು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಅನಿತಾ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 27 ಅಳಿಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಅನಿತಾ , ಅವುಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯ ತುಂಬಾ ಅಳಿಲುಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಆಟ - ಓಟ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಏರುವುದು, ಬಿಡಾರದೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗ ಎಂಬಂತೆ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅನಿತಾ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಳಿಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿತಾ ಮಾತು: ಅಳಿಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅನಿತಾ, ''ನನ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಗಾಯಗೊಂಡು ತಾಯಿ ಅಳಿಲು ಮರಿ ಅಳಿಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಅಳಿಲುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿನಿಸು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದೇ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಳಿಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕಂಡುಕೊಂಡವು. ಈಗ 27 ಅಳಿಲು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಮರಿ ಅಳಿಲುಗಳಿಗೆ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ORS ನೀರನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಅಳಿಲುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಳಿಲುಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಅಳಿಲುಗಳು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಳಿಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನಾನು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ಅನಿತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿತಾ ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಸಣ್ಣ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

