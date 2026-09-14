ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತಿಥಿ ನಡೆಸಿದ ಕುಟುಂಬ!
ಮೀರತ್ನ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಗೆ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾನ ಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದಿದೆ.
Published : September 14, 2026 at 2:03 PM IST
ಮೀರತ್(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಹೃದಯದ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಮೀರತ್ನ ಯಾದವ್ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಗೆ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದೆ.
'ಟಾಫು' ಎಂಬ ಸಾಕು ನಾಯಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾದವ್ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕಳೆದಿತ್ತು. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ವಾನ ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ 'ತೆಹ್ರಾವಿನ್' (ಮರಣಾನಂತರದ 13ನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ಹವನ' ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಟಾಫುವಿನ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯಾದ 'ಬೂಂದಿ ಲಾಡು'ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಲಾಯಿತು.
ಟಾಫು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದೇಗೆ?: ಮೂಲತಃ ರಾಯ್ಬರೇಲಿಯವರಾದ ಸುನಿಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೀರತ್ನ ಡಿಎನ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ, 18 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ವರ್ಷಾ ಮತ್ತು 17 ವರ್ಷದ ಮಗ ಶಿವಂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸುನಿಲ್ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ತಳಿಯ ನಾಯಿಮರಿಯೊಂದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ 'ಟಾಫು' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು, ಆರೋಗ್ಯ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ನಂತರ ಟಾಫು ಮೃತಪಟ್ಟಿತು. ಟಾಫುವಿನ ಅಗಲಿಕೆಯ ಆಘಾತ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
"ಟಾಫು ನನಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗನಂತಿತ್ತು. 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮರಣಾನಂತರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಾಗ, ನನ್ನ ಟಾಫುವಿಗೇಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು? ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದರ 'ತೆಹ್ರಾವಿನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಸಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಟಾಫುವಿನ ಮಾಲೀಕ ಸುನಿಲ್ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಟಾಫುವಿಗೆ 'ರಾಖಿ' ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ವರ್ಷಾ: ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಮಗಳು ವರ್ಷಾಗೆ, ಟಾಫು ಕೇವಲ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನಂತಿತ್ತು. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರ್ಷಾ ಪ್ರತಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಂದು ಟಾಫುವಿಗೆ 'ರಾಖಿ' ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಟಾಫುವಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬ - ಹರಿದಿನಗಳಿರಲಿ, ಟಾಫು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಸುನಿಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಟಾಫು ಜನಿಸಿದ್ದ 'ಡಿಎನ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜು' ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಫು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಮನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಟಾಫುವಿಗೆ 'ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು'ಗಳೆಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, 'ತೆಹ್ರಾವಿನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ, ರಾಯ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಚೋರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಟಾಫು ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು 'ಹವನ'ದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು; ಅವರು ಟಾಫುವಿನ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
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