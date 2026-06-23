ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ 'ಕಲ್ಮೇಘ್': ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೀಜಕ್ಕೆ ₹6.5 ಲಕ್ಷ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಾದ ಕಲ್ಮೇಘ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹6,60,000 ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : June 23, 2026 at 6:16 PM IST
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಇಲ್ಲಿನ ರತ್ಲಂ, ಮಂದ್ಸೌರ್ ಮತ್ತು ನೀಮಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರು ಭಾಗಶಃ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀಮಚ್ನಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮೇಘ್ (ಚಿರಯ್ತಾ) ಬೀಜಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರೈತರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರೈತರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.
ಕಲ್ಮೇಘ್ ಎನ್ನುವುದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ನೆಲಬೇವು' ಎನ್ನುವರು.
''ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಕೇವಲ ₹40ರಿಂದ ₹60,000ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಮೇಘ್ ಬೀಜಗಳು ಈಗ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹660,000 ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ, ಮಾಲ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೈತರು ಕಲ್ಮೇಘ್ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಮೇಘ್ ಬೀಜಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮೇಘ್ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಮೇಘ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ'' ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರಯ್ತಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಲ್ಮೇಘ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಔಷಧೀಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಔಷಧೀಯ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ(ಹೊಟ್ಟು)ವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಔಷಧೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ.
ಇದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಕೃಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 6,000-10,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬೀಜಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 40,000-60,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಕಲ್ಮೇಘ್ ಬೀಜದ ಬೆಲೆ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.
''ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮೇಘ್ ಬೀಜಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಕಲ್ಮೇಘ್ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಜಯ್ ಧಕಾಡ್.
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಆರ್.ಎಸ್.ಭಡೋರಿಯಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಬೆಳೆಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಅದರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಲು ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಈ ದರ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬೆಲೆ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸುವ ರೈತರು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಲ್ಮೇಘ್ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
''ನಾನು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲ್ಮೇಘ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಕೃಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾಥುರಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಪಾಟಿದಾರ್.
ಸೆಮ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ವರ್ಷ ಕಲ್ಮೇಘ್ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೂಡ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ನೀಡಿ ಕಲ್ಮೇಘ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಕೂಡ ಇದರ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರೂವರೆ ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಲ್ಮೇಘ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸುವ ರೈತರು ಈ ಏರಿಕೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದುಬಾರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದರ ಬೆಲೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ರೈತರು ದುಬಾರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಆರ್.ಎಸ್.ಭದೌರಿಯಾ ಎಂಬವರು ರೈತರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಕಲ್ಮೇಘ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಜ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಬೀಜಗಳಿಂದ ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದುಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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