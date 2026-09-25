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ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿನ ಎಂಡಿಆರ್​ ಶುಲ್ಕದ ಹೊರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ: ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು

ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಡೆಯುವ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

MERCHANT FEE ON UPI TRANSACTIONS ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿನ ಎಂಡಿಆರ್​ ಶುಲ್ಕ UPI PAYMENTS ABOVE RS 2000 ಎಂಡಿಆರ್​ ಶುಲ್ಕದ ಹೊರೆ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2026 at 10:42 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರತಿ 2 ಸಾವಿರ ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 0.4 ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಿಂದ, 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 0.4 ರಷ್ಟು 'ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್' ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಡೆಯುವ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

2 ಸಾವಿರ ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಂದ ತೆರಿಗೆಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಟೀಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎಂಡಿಆರ್ ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಒಟ್ಟು ಎಂಡಿಆರ್ ಪೈಕಿ, ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ, ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇಗೆ, ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಯುಪಿಐ ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಯುಪಿಐ ಆ್ಯಪ್‌ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಎಂಡಿಆರ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತಾದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿವಾರಿಸಲಿವೆ. ಎಂಡಿಆರ್​ ಶುಲ್ಕದ ಕುರಿತು ಇರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತ ವದಂತಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಎಂಡಿಆರ್ ವಿಧಿಸುವ ಕ್ರಮವು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಂಡಿಆರ್​ ತೆರಿಗೆ ಅಲ್ಲ: ಎಂಡಿಆರ್​ ಶುಲ್ಕವು ತೆರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಸೆಸ್​ ಅಥವಾ ಸರ್​ಚಾರ್ಚ್​ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.

ಯುಪಿಐ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶುಲ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ನಗದು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಆಧಾರರಹಿತ. ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ, ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಶೇ. 18ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್​ಟಿಯನ್ನು ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಯವಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಿಂದ, 2 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ 0.4ರಷ್ಟು ಎಂಡಿಆರ್​ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಬದಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 75,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 300 ರೂ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪಾವತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹುಪಾಲು ಪಾವತಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.

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TAGGED:

MERCHANT FEE ON UPI TRANSACTIONS
ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿನ ಎಂಡಿಆರ್​ ಶುಲ್ಕ
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