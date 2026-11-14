ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೇಡ್ಚಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ 136ನೇ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ನ 136ನೇ ಶಾಖೆ ಮೇಡ್ಚಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
Published : November 14, 2026 at 10:36 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೇಡ್ಚಲ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 'ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್'ನ ಹೊಸ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೊಸ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಮೇಡ್ಚಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಒಟ್ಟು ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 136ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಹೇಳಿದರು. ಸುಲಭ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಕಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿವಿಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. "ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ," ಎಂದು ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಹೇಳಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ 10 ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಒಡಿಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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