ಮನಗೆದ್ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​: 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರು, ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಸಾವಿರಗಳಿಸುವ ಸಾಕು ನಾಯಿ

ಈ ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕನ್​​ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ.

MAX GOLDEN RETRIEVER MAX TAKES SOCIAL MEDIA BY STORM SOCIAL MEDIA STAR DOG MAX ನಾಯಿ
ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 25, 2026 at 5:34 PM IST

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ: ಇಂದಿನ ಸೋಷಿಯಲ್​​​​​​​ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಶ್ರೀನಗರದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗೋಲ್ಡನ್​ ರಿಟ್ರೈವರ್​ ತಳಿಯ ಶ್ವಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಶ್ವಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಪೌರಿ ಗರ್ವಾಲ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಹೈಡಲ್​ ಕಾಲೋನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಶ್ವಾನ ಜನರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಪೃಥ್ವಿ ಸಿಂಗ್​ ಧನೈ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಧನೈ ಕುಟುಂಬ ಅವರ ಸಾಕು ನಾಯಿ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್'ನಿಂದಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೇ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೈವರ್ ನಾಯಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಾರೆಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಲಕಿ ಮಾತು. (ETV Bharat)

ಅಮೆರಿಕನ್​ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌: ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಕೇವಲ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯ. ಕೇವಲ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಅವನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ದೇಶದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಟಿವಿ ಶೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.

ತರಬೇತಿ ಹೇಗೆ: ಪೃಥ್ವಿ ಸಿಂಗ್​ ಧನೈ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿ ಮನೀಷಾ ಧನೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಕೆಯೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ನ ಆರೈಕೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಅವನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಾಯಿಯ ಪರ್ಸ್​​ನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮನೀಷಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MAX GOLDEN RETRIEVER MAX TAKES SOCIAL MEDIA BY STORM SOCIAL MEDIA STAR DOG MAX ನಾಯಿ
ಸಾಕುನಾಯಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 30 ಸಾವಿರಗಳಿಸುವ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್: ಮನೀಷಾ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​​ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​​​ ಚಾನೆಲ್​ ಆಗಸ್ಟ್​​ 2025ರಿಂದ ಹಣಗಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MAX GOLDEN RETRIEVER MAX TAKES SOCIAL MEDIA BY STORM SOCIAL MEDIA STAR DOG MAX ನಾಯಿ
ಸಾಕುನಾಯಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ. (ETV Bharat)

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಅವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಮನಿಷಾಳ ಸಹೋದರ ಅಮಿತ್ ಧನೈ ತಿಳಿಸಿದರು.

MAX GOLDEN RETRIEVER MAX TAKES SOCIAL MEDIA BY STORM SOCIAL MEDIA STAR DOG MAX ನಾಯಿ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಚಾನೆಲ್​ನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರು ಗಳಿಸಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. (ETV Bharat)

1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಚಾನೆಲ್​ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೇ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ.

