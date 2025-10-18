ETV Bharat / bharat

ಬಂಕೆ ಬಿಹಾರಿ ದೇವಾಲಯದ ಖಜಾನೆ ತೆರೆಯಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶ: 54 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ ರಹಸ್ಯ!

ಬಂಕೆ ಬಿಹಾರಿ ದೇವಾಲಯದ ಖಜಾನೆಯ ಭಂಡಾರವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಭಂಡಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

mathura-vrindavan-banke-bihari-temple-vault-open-today-after-54-years-on-dhanteras-2025-supreme-court-ordered
ಬಂಕೆ ಬಿಹಾರಿ ದೇವಾಲಯದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತಂಡ ಆಗಮಿಸಿದೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 18, 2025 at 2:31 PM IST

2 Min Read
ಮಥುರಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) : ವೃಂದಾವನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಠಾಕೂರ್ ಬಂಕೆ ಬಿಹಾರಿ ದೇವಾಲಯದ ಭಂಡಾರವನ್ನು 54 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂದು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಿಸಿದ 11 ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ದೇವಾಲಯದ ಖಜಾನೆಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಂಡಾರ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಇದಾದ ನಂತರ, ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

Mathura Vrindavan Banke Bihari Temple
ಬಂಕೆ ಬಿಹಾರಿ ದೇವಾಲಯ (ETV Bharat)

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಚಿಸಿದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಠಾಕೂರ್ ಬಂಕೆ ಬಿಹಾರಿ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. 54 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಂಕೆ ಬಿಹಾರಿ ದೇವಾಲಯದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಿಂದ ವಜ್ರಗಳು, ಆಭರಣಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1971ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ತೆರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. 1990 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಶೇಷನಾಗ್ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Mathura Vrindavan Banke Bihari Temple
ಬಂಕೆ ಬಿಹಾರಿ ದೇವಾಲಯ (ETV Bharat)

ಈ ಖಜಾನೆ ತೆರೆಯಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 11 ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶಿಪ್ರಾ ದುಬೆ, ಕೊಲೊರಾಡೋ ನಗರದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ದೇವಾಲಯದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಬಂಕೆ ಬಿಹಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಲ್ವರು ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.

ಬಂಕೆ ಬಿಹಾರಿ ದೇವಾಲಯದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯನ್ನು ಜೂನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಕೆ ಬಿಹಾರಿ ದೇವಾಲಯದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದರು.

ಬಂಕೆ ಬಿಹಾರಿ ದೇವಾಲಯವು ಠಾಕೂರ್ಜಿಯ 160 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳು ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿವೆ? ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಭಕ್ತರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

