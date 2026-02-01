ಕನಿಷ್ಠ ಪರ್ಯಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ; ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್
ಕಳೆದ ಆರು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪರ್ಯಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಎಂಎಟಿ) ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯ ಮಿತಿಯನ್ನು 300 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಎಟಿ ದರವನ್ನು ಶೇ15 ರಿಂದ 14ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಎಂಎಟಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೇ, ಮದ್ಯ, ಗುಜರಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಲ ದರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಂದರು ನಿಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಾರರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ಆದಾಯ ಕಡಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ: 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಕಳೆದ ಆರು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸರಳೀಕೃತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಲು ಜನರಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025ರ ಐ-ಟಿ ಕಾನೂನು ಆದಾಯ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ. ಇದು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತೆರಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ದಂಡ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲದೆ, ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನ ನಂತರ ಐಟಿಆರ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗಲೂ ಟಿಡಿಎಸ್ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
