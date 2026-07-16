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ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾರಿ ಭೂಕುಸಿತ: ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿ

ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಮಾಗೊ ಮತ್ತು ಬಂಕಾರ್ಲಾವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

Massive Landslide Continue to Disrupt Tawang-Thingbu Road
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾರಿ ಭೂಕುಸಿತ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 10:21 AM IST

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ತೇಜ್‌ಪುರ: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಕಡೆ ಬಂಡೆಗಳು ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತವಾಂಗ್ - ಥಿಂಗ್ಬು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡದಂತೆ ತವಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ನ್ಯೂ ಮಾಲಿಂಗ್ ಬಳಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಡೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಥಿಂಗ್ಬುವಿನ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಮಾಗೊ ಮತ್ತು ಬಂಕಾರ್ಲಾವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

Massive Landslide Continue to Disrupt Tawang-Thingbu Road;
ನ್ಯೂ ಮಾಲಿಂಗ್ ಬಳಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹ (ETV Bharat)

ರಸ್ತೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯವು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:15 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 4:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಿತು. ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೊಸ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ತಡೆಗಳ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತವು ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ತಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು 24/7 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Massive Landslide Continue to Disrupt Tawang-Thingbu Road
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾರಿ ಭೂಕುಸಿತ (ETV Bharat)

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ಅಸ್ಸಾಂನ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆದೋರಿದೆ. 37,032 ಜನರು ಇದರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದು, ಸೋನಿತ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಪತ್ತು ವರದಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ - DRIMS ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ DRIMS ಪ್ರಕಾರ, ಸೋನಿತ್‌ಪುರ, ದಿಬ್ರುಗಢ, ಲಖಿಂಪುರ, ಧೇಮಾಜಿ, ಜೋರ್ಹತ್ ಮತ್ತು ಶಿವಸಾಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪೀಡಿತವಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟು 12 ಕಂದಾಯ ವೃತ್ತಗಳು ಮತ್ತು 99 ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ನದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು 1,103.943 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.

ಲಖಿಂಪುರವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದು, 35,696 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸೋನಿತ್‌ಪುರ, ಧೇಮಾಜಿಯಲ್ಲೂ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 20 ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 6,984 ಜನರು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

TAWANG THINGBU ROAD
CONTINUE TO DISRUPT
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ರಸ್ತೆ
MASSIVE LANDSLIDE

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