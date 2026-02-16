ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟ; ಏಳು ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನ
ಅಲ್ವಾರಾದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : February 16, 2026 at 12:34 PM IST
ಅಲ್ವಾರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖುಷ್ಖೇಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರು ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಜು ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವುದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಹತ್ತಿರದ ಇತರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಂತರ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದಾಗ, ಸ್ಫೋಟದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರು ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಹಿರಿಯ ಭಿವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದರು.
ಮುಚ್ಚಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ದುರಂತ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ G-1, 118 ರಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ(ಫೆ.16) ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ದಟ್ಟವಾದ, ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಬೆಂಕಿಯು ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಆವರಿಸಿತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವು ನಡುಗುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ: ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಚ್ಚಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಭಿವಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಂಕಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತವು ಈಗ ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
