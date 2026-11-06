ಅಸ್ಸಾಂನ ದಿಬ್ರುಗಢದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟ, ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: ಐದು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ, ಓರ್ವ ನಾಪತ್ತೆ
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ತಪಸ್ ಗೊಗೊಯ್, ಶೈಲೆನ್ ಗೊಗೊಯ್, ಕುಮುದ್ ಗೊಗೊಯ್, ಗೋಲಾಪ್ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ಗೊಗೊಯ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 6, 2026 at 12:20 PM IST
ದಿಬ್ರುಗಢ, ಅಸ್ಸಾಂ: ದಿಬ್ರುಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೆಂಗಖಾತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ಮ್ (ITF) ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಘಟಕದ ವಾಲ್ವ್ ವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟಕದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ತಪಸ್ ಗೊಗೊಯ್, ಶೈಲೆನ್ ಗೊಗೊಯ್, ಕುಮುದ್ ಗೊಗೊಯ್, ಗೋಲಾಪ್ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ಗೊಗೊಯ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನು ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.