ಎಲ್ ನಿನೊದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಾರ್ಡೀನ್ ಮೀನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: CMFRI ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಭಾರತದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವ - ಸಾರ್ಡೀನ್ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರದ ಶಾಖ ಪರಿಣಾಮ - ಮೀನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂಎಫ್ಆರ್ಐ.
Published : July 11, 2026 at 3:16 PM IST
ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳ): ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಡೀನ್ ಮೀನುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಎಂಎಫ್ಆರ್ಐ) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ವೇಳೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂಎಫ್ಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗ್ರಿನ್ಸನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
On National Fish Farmers Day, ICAR-CMFRI organised a Scientists–Farmer Interface Programme to promote knowledge sharing, innovation and sustainable aquaculture practices for the benefit of fish farmers. @icarindia #NationalFishFarmersDay #ICARCMFRI #FishFarmers pic.twitter.com/7H46TFpNLd— CMFRI -Central Marine Fisheries Research Institute (@ICAR_CMFRI) July 10, 2026
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನು ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೇರಳದ ಸಿಎಂಎಫ್ಆರ್ಐ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಮೀನು ರೈತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅತಿಯಾದ ಸಮುದ್ರದ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಳಿತ ಸಾರ್ಡೀನ್ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪೆಲಾಜಿಕ್ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮುದ್ರ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಾರ್ಡೀನ್ ಮೀನುಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ, ಹವಾಮಾನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೆಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಭೇದಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲವಣಾಂಶದ ಮಟ್ಟಗಳು ಅವುಗಳ ಶಾರೀರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಲಾರ್ವಾಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಾ. ಇಮೆಲ್ಡಾ ಜೋಸೆಫ್, ಡಾ. ಬಾಬಿ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್, ಡಾ. ರೆಮಾ ಮಧು, ಡಾ. ಶೋಜಿ ಜೋಸೆಫ್, ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಪಿ.ಪಿ, ಡಾ. ಸಾಜು ಜಾರ್ಜ್, ಡಾ. ಅನುರಾಜ್ ಎ, ಮತ್ತು ಡಾ. ಅಂಬರೀಶ್ ಪಿ. ಗೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.
ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ಡೀನ್ ಮೀನುಗಳು ಆಳವಾದ, ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ಕಡೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ನಿರಂತರ ಸಾಗರ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳ ಬೃಹತ್ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನ್ಯಾಪರ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ದಿಬ್ಬ ಅವಲಂಬಿತ ಜಾತಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ಡೀನ್ಗಳು ಕೇರಳದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಮೀನುಗಾರರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕೇರಳದ ವಿವಿಧ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೀನು ರೈತರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ ನಿನೊ ಒಡ್ಡುವ ಸವಾಲುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೀನು ರೈತರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
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