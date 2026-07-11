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ಕೇರಳದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 300 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ: ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಾವತಿ, ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊರೊಹೆಲ್​ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್​ ಪ್ರೈವೇಟ್​ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ನಿಂದ ಜಾಬ್​ ಕಟ್​​.

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ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 11, 2026 at 2:53 PM IST

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ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳ): ಅಮೆರಿಕದ ಕೊರ್ರೊ ಹೆಲ್ತ್‌ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ 300 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಂಪನಿಯು ತಮಗೆ 6 ರಿಂದ 11 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೇ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ವೇತನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ: ವಜಾಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮಗಾದ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವೆ ಬಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು 6 ರಿಂದ 11 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದಲೂ ಹಠಾತ್ತನೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳೋದೇನು?: ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ ಅಪ್​ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಜಾಗೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ನೋಟಿಸ್​ ಅವಧಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಕಿ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಫಲ ಕಾಣದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರ ಸಭೆ: ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊರ್ರೊ ಹೆಲ್ತ್​​ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್​ ಪ್ರೈವೇಟ್​ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ತನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಜುಲೈ 10 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವೆ ಬಿಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.

ಆದರೆ, ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಸಭೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘಿಷಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

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