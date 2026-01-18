ಎರಡು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ: ಮಹಿಳೆ ಕೊಂದು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಸುಟ್ಟು ಎಸೆದ!
ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : January 18, 2026 at 6:56 PM IST
ಝಾನ್ಸಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಎರಡು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ 62 ವರ್ಷದ ನಿವೃತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು, ತಾನು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ 32 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಂದು, ಶವವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೃತದೇಹದ ಕೆಲ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಝಾನ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಪ್ರಿ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಂಗ್, ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಆರೋಪಿ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮನಗರದಿಂದ ಮಿನರ್ವಾ ಚೌಕ್ಗೆ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದ. ಇದು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಿನರ್ವಾ ಚೌಕ್ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ, ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಆಟೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮಿನರ್ವಾ ಚೌಕ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನವಾಬಾದ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಕೊತ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ, ಅದರೊಳಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದ ತುಂಡು ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಆಟೋ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಪ್ರಿ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊಲೀಸರು ಬ್ರಹ್ಮನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿಯ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಯು ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಕೆಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ನೀಡಿದ ವಿಳಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಪ್ರಿ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯು ಪದೇ ಪದೇ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಜನವರಿ 7ರಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇಹವು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ತನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಘೋರ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಪಾತ್ರವೂ ಇದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಜನವರಿ 16-17ರ ರಾತ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಸುಟ್ಟ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಬೂದಿಯನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಯು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದ ನೀಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ರಿ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದರೂ ವಿವಾಹಿತೆಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್, ಮಹಿಳೆಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
