ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಸರಳವಾಗಿ ಮಗಳ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ತಂದೆ; ಹಸುಗಳಿಗೆ 56 ಬಗೆಯ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ

ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ನವಜೋಡಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮದುವೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ತೋರ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 21, 2026 at 1:17 PM IST

ಚಿತ್ತೋರ್‌ಗಢ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಸನ್ವಾಲಿಯಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಡಳಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆಯುಷಿ ಅವರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಸುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳ ವಿನಿಮಯ ನಡೆಯಿತು. ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ಮದುವೆಗೆ ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ರಾಜೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ಧೀರೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದೇವಾಲಯ ಅಥವಾ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಮತ್ತು ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಗುರುಗಳ ಸಲಹೆಯಂತೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸನ್ವಾಲಿಯಾಜಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕರ್ಡಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳ ಮುಂದೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಸುಗಳಿಗೆ 56 ಬಗೆಯ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮದುವೆ (ETV Bharat)

ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನವದಂಪತಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ 56 ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಬಲೋಟಿಯಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು "ಗೋಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ" ಮತ್ತು "ಶ್ರೀ ಸಂವಾಲಿಯಾ ಸೇಠ್" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.

ಗೋ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ: "ಈ ವಿವಾಹದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು. ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಗೋ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ನಮ್ಮದು" ಎಂದು ಬಲೋಟಿಯಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ರಾಜೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಶ್ರೀ ಸನ್ವಾಲಿಯಾ ದೇವಾಲಯ ಮಂಡಳಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏ.18ರಂದು ನಡೆದ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಭಗವಾನ್ ಸನ್ವಾಲಿಯಾ ಸೇಠ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಸಹಿತ 56 ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳಸಿ ಮರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

