ಹೈದರಾಬಾದ್ TO ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು: ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಚುರುಕು
ಹೈದರಾಬಾದ್-ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ (ಬುಲೆಟ್) ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : June 29, 2026 at 2:46 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ (ಬುಲೆಟ್) ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಡಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಜೋಡಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವೆ ತಂಡಗಳು ತೆಲಂಗಾಣದ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಲ್ಗೊಂಡ ಮತ್ತು ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಗುರುತು(ಮಾರ್ಕಿಂಗ್) ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಶಂಷಾಬಾದ್, ಮಹೇಶ್ವರಂ, ಕಂದುಕೂರು ಮತ್ತು ಯಾಚಾರಂ ಮಂಡಲಗಳ ಮೂಲಕ ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಂಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ಕಡೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಚೆನ್ನೈ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಂಷಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಷಾಬಾದ್ ಮಂಡಲಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಹೊಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು-ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾಚಾರಂ ಮಂಡಲದೊಳಗಿನ ಕುರುಮಿದ್ದ, ಮೆಡಿಪಲ್ಲಿ, ಮಂಕೀಸ್ಗುಡೆಮ್, ತಕ್ಕಲ್ಲಪಲ್ಲಿ, ಚಿಂತಪಟ್ಲ, ನಲ್ಲವಲ್ಲಿ, ಮಂದನ ಮತ್ತು ಗೌರೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾರಿಡಾರ್ ಜೋಡಣೆ, ಸರ್ವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲು ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಜೋಡಣೆ, ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು TO ವಿಜಯವಾಡ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಮರಾವತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ ಕೊಡೂರು-ಮುಪ್ಪವರಂ ನಡುವಿನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೊಡೂರು-ಮುಪ್ಪವರಂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೈವೇ-544G ಕಾಮಗಾರಿ ಶರವೇಗದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಮರಾವತಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು-ಕಡಪ-ವಿಜಯವಾಡ (BKV) ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಎಚ್ಎಐ) ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ 12–13 ಗಂಟೆಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಕೇವಲ 6–7 ಗಂಟೆಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
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