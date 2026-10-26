ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಜೈಪುರದ 45 ಸಾವಿರ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಕೋಟೆ ನಾಡು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 45 ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿವೆ.
Published : October 26, 2026 at 1:59 PM IST
ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರವು 'ಝರೋಖಾ'ದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಹವೇಲಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಛಾವಣಿಯು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೈಪುರದ ಕೋಟೆ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಹೋರಾಟ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಹವೇಲಿಗಳು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಅಥವಾ ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಳಿವು ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹಣ ಯಾರು ಭರಿಸಬೇಕು?. ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು? ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯು ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ.
ಜೈಪುರವು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ವ್ಯಾಪಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಯೋಜನಾ ತಜ್ಞ ಆರ್.ಕೆ. ವಿಜಯವರ್ಗಿಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡ್ರೋನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. 2022 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ನಗರಿಯ 6.74 ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45,000 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಿಯೋ-ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಿರುವ ಸವಾಲೆಂದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣದ ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗಲು ವ್ಯಾಪಕ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. 2018 ರಲ್ಲೇ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಜಯವರ್ಗಿಯ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಯುನೆಸ್ಕೋ ತಜ್ಞರು ನಗರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜೈಪುರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬದ್ಧತೆವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2019ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಾಕುನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆಯಿತು.
ವಿಜಯವರ್ಗಿಯ ಅವರು ಜೈಪುರದ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂರು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. "ಆದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಜನರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅವುಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಲಾವಿದರು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಡನಾಟದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಡನಾಟವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಕೇವಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತ ನಂತರ, ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 2020 ರ ಡ್ರೋನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತು. ಇದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತು.
ಬಣ್ಣ, ಝರೋಖಾಗಳು, ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳೊಂದಿಗೆ 700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
2022-24ರ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಸುಮಾರು 45,000 ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜಿಯೋ-ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ಕಟ್ಟಡ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು?, ಅವುಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮಹತ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಈ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಪರಂಪರೆಯ ನಡಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಈ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯವರ್ಗಿಯ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ದಸ್ತಾವೇಜೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಆರ್ಥಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವಲಸೆ: ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅಸಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೂರುತ್ತವೆ. ಹವೇಲಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ, ಭೂಮಾಲೀಕರು-ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಗಳು ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿವಾಸಿಗಳು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಮನೆಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಳಕೆಗೆ ತರಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಜಯವರ್ಗೀಯ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದುರಸ್ತಿ, ನಾಶ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ರಮಗಳು:
ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಹವೇಲಿಗಳ ಧ್ವಂಸವು ಪರಂಪರೆಯ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮೂಲ ಯೋಜನೆಗಳು, ಮುಂಭಾಗದ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಆಂತರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವಿಜಯವರ್ಗಿಯ ಹೇಳಿದರು.
ದುರಸ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಡವುವುದೊಂದೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಹವೇಲಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ದಾಖಲಿತ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು? ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹವೇಲಿಯ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು, ಆಹಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ಬಳಕೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಬೈಲಾಗಳು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಜಯವರ್ಗಿಯ ಅವರು ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
"ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಜೈಪುರದ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ನಗರವು ಮನೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಾದರಿಯು ಆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಜಾರಿ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ವಲಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯವರ್ಗಿಯ ಹೇಳಿದರು. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಜಿಐಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಪರಂಪರೆ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಆಧಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜಯವರ್ಗಿಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾಳಜಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಯುನೆಸ್ಕೋಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜೈಪುರವು ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆ ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಠಿಣ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಮನೆಗಳನ್ನು ಮರು ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
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