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ರಾಮೋಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೂರಿನ ರೆಡ್ಡಿಗುಂಟಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್‌ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಂದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ

ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಬಳಿಕ ಜನರು ಕೆರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್‌ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

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ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಚಿತ್ತೂರಿನ ರೆಡ್ಡಿಗುಂಟಾ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2026 at 9:04 PM IST

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ಚಿತ್ತೂರು(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ರಾಮೋಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರಿನ ರೆಡ್ಡಿಗುಂಟಾ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿತು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ (ಎಂಡಿ) ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ರೆಡ್ಡಿಗುಂಟಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಸಿರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಮೋಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರೆಡ್ಡಿಗುಂಟಾ ಕೆರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಮಗ್ರ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳವು ಚಿತ್ತೂರು ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಚಿತ್ತೂರು ಸಂಸದ ದಗ್ಗುಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ರಾವ್, ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಪುಲಿವರ್ತಿ ನಾನಿ, ಪುತಲಪಟ್ಟು ಎಂಎಲ್​​ಎ ಮುರಳಿಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಗುರಜಲ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್, ಎನ್​​ಇಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ಬಾಲಾಜಿ ಹ್ಯಾಚರೀಸ್ ಎಂಡಿ ನೀರಜಾ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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MD SAILAJA KIRON
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