ಜಗ್ಗಯ್ಯಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ 135ನೇ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ MD ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್
64 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
Published : September 7, 2026 at 9:39 PM IST
NTR ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗ್ಗಯ್ಯಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ನ 135ನೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ನ MD ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಈ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ನೂತನ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜಗ್ಗಯ್ಯಪೇಟೆಯ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿಜಯವಾಡ ಶಾಖೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಜನರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಸದಸ್ಯರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸದ ಹೊರತು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
64 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜಗ್ಗಯ್ಯಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಹೊಸ ಶಾಖೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನೌಕರರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಳಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಟ್ಟೆಂ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸ್ವರ್ಣ ಅವರು ಮೊದಲ ಚೀಟಿ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಸ್ವರ್ಣಾ ಅವರು ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ನ ರಸೀದಿ ನೀಡಿದರು.
ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಟ್ಟೆಂ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿದ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟೆಂ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಜಗ್ಗಯ್ಯಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದುವರೆಗೂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಚಂದಾ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಸೇವೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿದ ಹಣ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾನು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾರೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ.
- ವೆಂಕಟ ರಾಜ ರಾವ್, ಗ್ರಾಹಕ
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