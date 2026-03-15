ETV Bharat / bharat

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂಡಿ ಸಿಹೆಚ್ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್​ಗೆ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು, 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಮತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.

Margadarsi MD CH Shailaja Kiron receives Dharmajyoti Puraskar
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 15, 2026 at 1:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) : "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ಸಮಾಜ ಹೇಳುತ್ತದೆ.. ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಸಮಾನ ಮಟ್ಟದ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್​ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಿ. ಹೆಚ್. ​​ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಹೇಳಿದರು.

ಗುಂಟೂರಿನ ಬೃಂದಾವನ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್​ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್. ವಿ. ರಮಣ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸ್ವಧರ್ಮ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುವ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಗೌರವವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌರವವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮೌಲ್ಯವೆಂದರೆ ಮಾನವ ಸೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವ ಸೇವೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ತಲಾ 5 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಸುಂದರನಾಯ್ಡು ಅವರ ಬಳಿ ಹಣವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕರಾದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಖ್ಯ : ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ನಾವು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದಿಂದ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನನಸಾಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್. ವಿ. ರಮಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅನಾಥರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಜೀವನವು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

'ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನಷ್ಟಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರು. ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ನೋವು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಸೂರಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ.ಅರೇಟಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ, ಸ್ವಧರ್ಮ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊರ್ರಪಾಟಿ ರಾಮರಾವ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೊಲಿಮೆಟ್ಲ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

TAGGED:

DHARMAJYOTI PURASKAR
N V RAMANA
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂಡಿ ಸಿಹೆಚ್ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್
ANDHRA PRADESH
MARGADARSI MD CH SHAILAJA KIRON

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.