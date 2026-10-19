ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್
ವಿಜಯವಾಡದ ದುರ್ಗಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿವರಲ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡು ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
Published : October 19, 2026 at 9:43 AM IST
ವಿಜಯವಾಡ: ದಸರಾ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವಾದ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯವಾಡದ ಇಂದ್ರಕೀಲಾದ್ರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ, 'ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚಿನ್ನದ ಕಮಲದ ಹೂಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದೆ.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿವರಲ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲ ಅರ್ಪಣೆ: 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಒಟ್ಟು 280.25 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಕಮಲದ ಹೂಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕನಕ ದುರ್ಗೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ 'ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಂಟಪ'ದಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೀನಾ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚಿನ್ನದ ಹೂಗಳು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು, ಈ ಚಿನ್ನದ ಕಮಲದ ಹೂಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಿಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ನಾವು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಎರಡು ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ತೂಕ 280.25 ಗ್ರಾಂ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ದೇವೆ — ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್
ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ: ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್', ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಕನಕ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ವಿಜಯವಾಡದ ಕನಕ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (EO) ಶೀನಾ ನಾಯಕ್ ಹಾರೈಸಿದರು.
ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಏಳನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕನಕ ದುರ್ಗೆಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮೋಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೂರಿನ ರೆಡ್ಡಿಗುಂಟಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಂದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ