ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಾಡೇಪಲ್ಲಿಗುಡೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ 134ನೇ ಶಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಾಡೇಪಲ್ಲಿಗುಡೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ 134ನೇ ಶಾಖೆ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರು.
Published : September 5, 2026 at 8:02 PM IST
ತಾಡೇಪಲ್ಲಿಗುಡೆಮ್ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಶಾಖೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗುಡೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಸೆ.5) ತನ್ನ 134ನೇ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಡೇಪಲ್ಲಿಗುಡೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ನೂತನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಟೂರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕನಸುಗಳ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಟೂರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಡೇಪಲ್ಲಿಗುಡೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ 134 ನೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 42ನೇ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಎಂದರು.
ತಾಡೇಪಲ್ಲಿಗುಡೆಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಬೋಲಿಸೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಹೊಸ ಶಾಖೆಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ನ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಾಧ್ಯಮ ದಿಗ್ಗಜ ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಇಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಾಡೇಪಲ್ಲಿಗುಡೆಮ್ನ ಜನರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
1962 ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹಿಮಾಯತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶಾಖೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಅದು ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಬಂಧ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಏಲೂರು ಅಥವಾ ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ತಾಡೇಪಲ್ಲಿಗುಡೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಅರ್ಚಕರ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಕರತಾಡನದ ನಡುವೆ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಿ. ರಾಜಾಜಿ, ಜಿ. ಬಲರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರಾದ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ರಾಮರಾವ್ ಅವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿಟ್ ಅನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿ ರಶೀದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
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