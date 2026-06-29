ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 131ನೇ ಶಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್, ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ 131ನೇ ಶಾಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : June 29, 2026 at 1:09 PM IST
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ನೂತನ 131ನೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಲರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಅಡ್ಮಿನ್ ರಾಜಾಜಿ, ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಾಮೋದರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನೌಕರರು ಇದ್ದರು.
ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ: ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು, ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 131ನೇ ಶಾಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಸೇವೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲ ಡಿಡಿ ಪಡೆದ ಎಂಡಿ: ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿಟ್ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಖಾತೆದಾರ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಿಂದ ಡಿಡಿ ಪಡೆದು ರಶೀದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಂತರ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜೊತೆ ಚಿಟ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೆಲ ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
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