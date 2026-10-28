ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 100 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್!
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಮಾಸಿಕ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಾಖಲೆಯ ವಹಿವಾಟು ಸಾಧಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈನ ನುಂಗಂಬಾಕ್ಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಯಿತು.
Published : October 28, 2026 at 10:53 PM IST
ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ 'ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್' (Margadarsi Chit Fund), ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಸಿಕ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಆರು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 1962ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಮಾಸಿಕ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಾಖಲೆಯ ವಹಿವಾಟು ಸಾಧಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈನ ನುಂಗಂಬಾಕ್ಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಶಾಖೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ನ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 18 ಶಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 20ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಕೂಡುವಂಚೇರಿ ಮತ್ತು ತಿರುವಳ್ಳೂರುಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ನ ಮಾಸಿಕ ವಹಿವಾಟು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ, ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು 1,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ (ಶೇ. 20) ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಕೇವಲ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟು (ಟರ್ನ್ಓವರ್) ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ಈ ವರ್ಷ 16,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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