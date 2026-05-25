ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರೂಬಿಯೊ; ಸ್ಮಾರಕದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ಇಂದು ರೂಬಿಯೊ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
By ANI
Published : May 25, 2026 at 3:56 PM IST
ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಇಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಮಾರ ತಾಜ್ಮಹಲ್ಗೆ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೊಬಿಯೊ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರದ ಮುಂದೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರು.
ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ರುಬಿಯೋ ದಂಪತಿಯ ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಕಳೆದ ರೂಬಿಯೊ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಜೀನೆತ್ ಸ್ಮಾರಕದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಂದರ್ಶಕರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಯು.ಎಸ್. ಸೆನೆಟರ್ ಈ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಭವ್ಯವಾದ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಜಗತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದರು.
Wonderful to be back at the iconic Taj Mahal with @SecRubio, @jeanettedr4 and Robert Gabriel. A breathtaking symbol of India’s extraordinary heritage and craftsmanship. pic.twitter.com/ezoCNJ3l1C— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) May 25, 2026
ರೂಬಿಯೊ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಸರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರ ಚಿತ್ರಣ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಅದ್ಬುತ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ. ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ವಿವೇಕ್, ಮಿರಾಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಇವಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರೆ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು.
ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರುಬಿಯೊ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರ್ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಪುರ ಭೇಟಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಅವರು ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊದಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರೂಬಿಯೊ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಯೋಗ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ರೂಬಿಯೊ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಸಹ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆ ಇದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 45.4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 32.8ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
