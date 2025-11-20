ETV Bharat / bharat

ಮರಾಠವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 899 ರೈತರ ಸಾವು; ಬೀಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್​ ದಾಖಲು

ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದಂತಹ ಹಲವು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೈತರು ಒಳಗಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

marathwada-records-899-farmers-suicides-in-10-months-with-beed-registering-highest
ನಾಶಗೊಂಡಿರುವ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 20, 2025 at 4:34 PM IST

ವರದಿ - ಅಮಿತ್​ ಫುತಾನೆ

ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮರಾಠವಾಡದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ 31,628 ಕೋಟಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮರಾಠವಾಡದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಮರಾಠವಾಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮರಾಠವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 899 ಕೃಷಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವು (200) ಬೀಡ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

2025ರ ನವೆಂಬರ್​ 16ರಂದು ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಗಾಂವ್ ರಂಗರಿಯಲ್ಲಿ ರೈತನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಗನ್ ಚಿಮಾಜಿ ಪಗಾರ್ ಎಂಬ ರೈತ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಮೀನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಶಿವೂರಿನ ಪಾಗರ್ 1.5 ಎಕರೆ ತೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಲ ಪಡೆದು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರ ಬೆಳೆ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾಶವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಮನ್‌ಬಾಯಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಂಜಯ್ ಶಿರ್ಸತ್ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.

ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೀಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು 200, ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ 171, ನಾಂದೇಡ್ 145, ಧಾರಶಿವ್ 115, ಜಲ್ನಾ 58, ಪರ್ಭಾನಿ 90, ಹಿಂಗೋಲಿ 53, ಮತ್ತು ಲಾತೂರ್ 53 ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮರಾಠವಾಡದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಾಯಕ ಜಯಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮರಾಠವಾಡದ ರೈತರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರ ಬರ ಅಥವಾ ಭಾರಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಡವರಾಗಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಮರ್ಪಕದ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮಾರ್ಗ ಕಾಣದೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನು ಶೋಷಿಸುವ ಹೊಸ ರೂಪದ ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಜಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.

ರೈತನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 1ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿತ್ತು. ಪಂಚನಾಮೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರವೇ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ 899 ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 560 ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದಿದ್ದು, 102 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅನರ್ಹವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 237 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಂಬಾದಾಸ್ ದಾನ್ವೆ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು 7,000 ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ವಿಳಂಬದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಮೂಸಂಬಿ ಬೆಳೆಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೈಥಾನ್‌ನ ಮುರ್ಮಾದ ರೈತ ಶೈನಾಥ್ ಫತಂಗಡೆ ಜೆಸಿಬಿ ಬಳಸಿ 1,000 ಮೂಸಂಬಿ ಮರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪೈಥಾನ್ ತಹಶಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೂಸಂಬಿ 2010 ರಿಂದ ನಷ್ಟ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರೈತ ಫತಂಗಡೆ, ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ರೈತರು ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮರಗಳು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬೇರುಸಹಿತ ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಮರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ ರೈತ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೂಸಂಬಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ರೈತರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದೋಚುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ: ನೀವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹ ಫೌಂಡೇಶನ್ - 04424640050 (24x7 ಲಭ್ಯವಿದೆ) ಅಥವಾ ಐಕಾಲ್, ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 9152987821 (ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ) ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

