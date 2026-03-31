ಮಾರ್ಚ್​ 31ರ ಗಡುವು; ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಮುಕ್ತ ಎಂದ ಡಿಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ ಶರ್ಮಾ

Mar 31 Naxalism Deadline: Armed Naxals 'Completely Eliminated' In Chhattisgarh, Claims Deputy CM
ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ) (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 31, 2026 at 11:25 AM IST

ರಾಯ್​ಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್​ 31ರೊಳಗೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾವೋವಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶರಣಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಛತ್ತೀಸಗಢ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್​ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್​ 31ರೊಳಗೆ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ದಂಗೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಪಿಟಿಐ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ, ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ ಸಿಎಂ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ 15ರಿಂದ 20 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾರ್ಚ್​ 31ರ ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್​ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್​ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ನಕ್ಸಲ್​ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಹಲವಾರು ನಕ್ಸಲರನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನಕ್ಸಲಿಸಂ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾವೋವಾದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ (ಸಿಸಿ) ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಕ್ಸಲರು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಕ್ಸಲಿಸಂ ತಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬಸ್ತಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಒಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 400 ಭದ್ರತಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

