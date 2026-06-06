ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ಒಂದೇ ದಿನ 14 ಮಂದಿ ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ
ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 14 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 6, 2026 at 1:18 PM IST
ಗಾಂಧಿನಗರ, ಗುಜರಾತ್: ಇಲ್ಲಿನ ಹಲ್ವಾಡ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾರದ್ವಾ ಮತ್ತು ಅಂದ್ರಾಣಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿ ಕಾರೊಂದು ಡಂಪರ್ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಂಚೋದ್ಗಢ ಗ್ರಾಮದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮೊರ್ಬಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕೋಟ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಂಚೋದ್ಗಢ ಗ್ರಾಮದ ದಿಲೀಪ್ ಭಗವಾನ್ಭಾಯ್ ದಧೈಯಾ ಎಂಬವರ ಪುತ್ರ ಪರೇಶ್ (24) ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಅವರ ತಂದೆ ದಿಲೀಪ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಇತರ ಮುಖಂಡರು ಕಿಯಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರು. ನಂತರ, ಏಳು ಜನರ ಗುಂಪು ಗಾಯಗೊಂಡ ಪರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮೋರ್ಬಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಚಾರದ್ವಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಕಾರು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಡಂಪರ್ ಟ್ರಕ್ನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ವಿಸಾಭಾಯ್ ಸಿಹೋರಾ (45), ವೀರಮ್ ಭೀಮಾಭಾಯ್ ದಧೈಯಾ (28), ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಪರೇಶ್ (24), ಪ್ರೇಮ್ಜಿಭಾಯ್ ಶಂಕರ್ಭಾಯ್ ದಧೈಯಾ (ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ) ಮತ್ತು ಭರತ್ಭಾಯ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಾಯ್ ದಧೈಯಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಮೀರ್ಭಾಯ್ ದಧೈಯಾ ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ಭಗವಾನ್ಭಾಯ್ ದಧೈಯಾ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮೋರ್ಬಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕೋಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ರಾಂಚೋಡ್ಘಾಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ.
ಹಲ್ವಾಡ್ ತಾಲೂಕು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆರ್.ಟಿ. ವ್ಯಾಸ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಐವರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರು ಟ್ರಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ದುರಂತ 9 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣ
ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಫಜಿಲ್ಕಾ-ಫಿರೋಜ್ಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 9 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಫರೀದ್ಕೋಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತರು ಫಜಿಲ್ಕಾದ ಜಲಾಲಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಲಾಲಾಬಾದ್ನ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಸದಸ್ಯರು ಮೃತ ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಡೇರಾ ಬಿಯಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 27 ಜನರಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 5 ಮಹಿಳೆಯರು, 3 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಸುಮಾರು 15 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಫಿರೋಜ್ಪುರದ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಫರೀದ್ಕೋಟ್ನ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
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