ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಕುಸಿತ; ಆರು ಭಕ್ತರ ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ
ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಕುಸಿದು ಆರು ಭಕ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾನ್ವತ್ - ಪರ್ಭಾನಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೊಲ್ಹಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : June 20, 2026 at 5:33 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 6:19 PM IST
ಪರ್ಭಾನಿ: ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಕುಸಿದು ಆರು ಭಕ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾನ್ವತ್ - ಪರ್ಭಾನಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೊಲ್ಹಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ದೇವಾಲಯವು ಪುರಾತನವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಂಟಪದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಸೇರಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಟಪದ ಒಂದು ಭಾಗ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು, 6 ಭಕ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಭಾ ಮಂಟಪವು ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು, ಹೊಸ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿದಿರಿನ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ.
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