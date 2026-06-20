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ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಕುಸಿತ; ಆರು ಭಕ್ತರ ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ

ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಕುಸಿದು ಆರು ಭಕ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾನ್ವತ್ - ಪರ್ಭಾನಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೊಲ್ಹಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

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ಮನ್ವತದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಕುಸಿತ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 5:33 PM IST

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Updated : June 20, 2026 at 6:19 PM IST

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ಪರ್ಭಾನಿ: ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಕುಸಿದು ಆರು ಭಕ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾನ್ವತ್ - ಪರ್ಭಾನಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೊಲ್ಹಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯವು ಪುರಾತನವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಂಟಪದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಸೇರಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಟಪದ ಒಂದು ಭಾಗ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು, 6 ಭಕ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ (ETV Bharat)

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಭಾ ಮಂಟಪವು ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು, ಹೊಸ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿದಿರಿನ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ.

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Last Updated : June 20, 2026 at 6:19 PM IST

TAGGED:

HANUMAN TEMPLE COLLAPSE
MANWAT PARBHANI ROAD COLLAPSED
ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಕುಸಿತ
MAHARASHTRA
MANY DEVOTEE KILLS IN MANVAT

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