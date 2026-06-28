ETV Bharat / bharat

ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್: ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ 40 ಸಿ-295 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇಗಳು ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

MANN KI BAAT
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (PTI)
author img

By PTI

Published : June 28, 2026 at 1:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶ ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೇಡ್-ಇನ್-ಭಾರತ ಸಿ-295 ವಿಮಾನದ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್' ನಲ್ಲಿಂದು, ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ದೇಶವು ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಿ-295 ವಿಮಾನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತಹ 40 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇಗಳು ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೇಡ್-ಇನ್-ಭಾರತ ಸಿ-295 ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನವು ಜೂನ್ 10 ರಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಐಎಎಫ್ ಸುಮಾರು 21,935 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 56 ಸಿ-295 ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಏರ್‌ಬಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಡೋದರಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಿದೆ. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ದೇಶವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಕೆಲವು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಲ್ಲಿ, ಐಎನ್‌ಎಸ್ ದುನಗಿರಿ, ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಶಂಶಕ್ ಮತ್ತು ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಅಗ್ರ್ಯಾಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಡಗುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ತಯಾರಿಕೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 2,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ಆಸನ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್' ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 102 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 114 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ 'ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ'ದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ' ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಇದು ಚರ್ಚೆ, ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರು.

"ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರ ವಿಷಯವನ್ನು ತರ್ಕದೊಂದಿಗೆ, ಸತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇತರರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
C 295 AIRCRAFT
AVIATION SECTOR
MANN KI BAAT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.