10% ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುವ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು; ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡದಿದ್ರೆ NDA ಬಿಡುವೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮಾಂಝಿ
ಎನ್ಡಿಎ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಬಿಹಾರದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅವಾಮ್ ಮೋರ್ಚಾದ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ನಾಯಕ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ಅವರು ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಸವಾಲು ಎಸೆಯುವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 23, 2025 at 8:52 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅವಾಮ್ ಮೋರ್ಚಾದ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ನಾಯಕ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ನಿಧಿಗಳಿಂದ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟ ತೊರೆಯುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
81 ವರ್ಷದ ಮಾಂಝಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಚರ್ಚೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಲಿರುವ ಐದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ.
ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಹೇಳಿಕೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ (MSME) ಸಚಿವರು, ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದದಿದ್ದರೆ, ಎನ್ಡಿಎ ತೊರೆಯುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಯಾಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾಂಝಿ ಅವರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಮಿಷನ್ನಿಂದ ಪಡೆದ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಪಕ್ಷದ ನಿಧಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಂಸದನಿಗೆ ಸಿಗುವ 5 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದರೆ ಅದು 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟಲ್ಲದೇ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಬಿಹಾರ ಸಚಿವ, ಪುತ್ರನೂ ಆಗಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 10 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪುಸಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗಲು ಕರೆ: 2024ರ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನದ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನವೂ ಈಗ ಕೈತಪ್ಪಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಂದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ, "ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟವನ್ನೇ ತೊರೆಯಬೇಕು. ನಾವು ಸಚಿವರಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಬದುಕಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಎಎಂ(ಎಸ್) 100 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಾಯಕರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಮಾಂಝಿ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು 2016ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಂಝಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
"ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. 50, 100 ಎಂಎಲ್ ಮದ್ಯವನ್ನು ಔಷಧದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾಫಿಯಾ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?: ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟದ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ, ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಜೆಡಿಯು ಮತ್ತು ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷವು (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್) ಮಾಂಝಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ತಾಳಿವೆ. ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿವೆ. ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಇಮೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಎ ನಾಯಕರು ಬೇಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಂಝಿ ಅವರ ಎಚ್ಎಎಂ(ಎಸ್) ಪಕ್ಷವು ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಐದು ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಎಎಂ(ಎಸ್) ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ.
