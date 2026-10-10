ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರ: 7 ಮಂದಿ ಸಾವು, ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ
ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : October 10, 2026 at 10:58 PM IST
ಇಂಫಾಲ್(ಮಣಿಪುರ): ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು, ಭದ್ರತಾ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತುರ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್.ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರಿಕರ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕುಕಿ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಂದ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಕಾಮ್ಜಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಸ್ಸಾದ್, ಉಖ್ರುಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯೋಲೆನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐಟಿ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ವರದಿಗಳು ಬಾಧಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್' ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತ-ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮನವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಕಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಘೋಷಣೆ: ಉಖ್ರುಲ್ನ ಕುಕಿ ಸಿಎಸ್ಒ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 202ರಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸೇನಾಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 40 ವರ್ಷದ ಗೋರ್ಖಾಲಿ ರೈತ ಸಂದೀಪ್ ರೈ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತ ಚೆಪು ಯೋಲೆನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, 'ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಯೂನಿಟಿ' (CoTU) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, CoTU ಚಸ್ಸಾದ್, ಯೋಲೆನ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಎನ್ಎಸ್ಸಿಎನ್ (ಐಎಂ)ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಂಗ್ಖುಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಯಾಂಗ್ಮೇ ಗುಂಪುಗಳ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು CoTU ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ನಿವಾಸಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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