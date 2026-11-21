ಮಣಿಪುರದ ಚಾಂದೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಥನಾಲ್ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಶಂಕೆ; 15 ಮಂದಿ ಸಾವು, ಸುಮಾರು 150 ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು
ಮಣಿಪುರದ ಚಾಂದೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಥನಾಲ್ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಶಂಕೆಯಿಂದ 15 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 150 ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 21, 2026 at 11:39 AM IST
ಇಂಫಾಲ (ಮಣಿಪುರ): ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ 15 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಚಾಂದೇಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಕ್ಪಿ ಕಾರೊಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಲ್ಲಿ ಮೆಥನಾಲ್ ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಮಂದಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಇಂಫಾಲದ ಶಿಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಾಂದೇಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಕ್ಪಿ ಕಾರೊಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾದವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮೆಥನಾಲ್ ವಿಷಬಾಧೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿಗಾಕ್ಕೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಧಿತರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯತ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾವುನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಯುಮ್ನಮ್ ಖೇಮ್ಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಶಿಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜಂಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಚೇತನ್ ಹುಂಡೊಂಗ್ಬಾಮ್, ಚಾಂದೇಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಇದು ಮೆಥನಾಲ್ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು.
ಈ ಘಟನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಕ್ಪಿ ಕಾರೋಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 140 ರೋಗಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೂವರು ರೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಹೀಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ರಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆನಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇತರೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗಂಭೀರ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬಹುದೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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