ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿಂದ ಮಗನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ತಾಯಿ

ಮೊಸಳೆಯ ದವಡೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ತಾಯಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ ರೋಚಕ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Mandsaur Mother Saved 5 Year Son From Crocodile Attacked on Child While Bathing in Pond
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 6:25 PM IST

2 Min Read
ಮಂದ್ಸೌರ್(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಮೊಸಳೆಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಅದರ ದವಡೆಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸಿದ ರೋಚಕ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂದ್ಸೌರ್‌ನ ಭಾನ್ಪುರ ತಹಸಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂದ್ಸೌರ್‌ನ ಹಮೀರ್‌ಗಢ ಗ್ರಾಮದ ಫೋರಿಬಾಯಿ ಎಂಬವರು ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ತಾಯಿ.

ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲೆಂದು ಫೋರಿಬಾಯಿ ಕನ್ವರ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಸಂಜಲ್‌ಪುರದ ನಡುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್​ ನೀರಿನ ಕೊಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಮಗ ದಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಸಹ ತೆರಳಿದ್ದ. ಫೋರಿಬಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯ ಮಗ ದಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಮೊಸಳೆಯೊಂದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮಗುವಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ. ಮೊಸಳೆ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಕಾಲು ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ನೀರಿಗೆ ಎಳೆದೊಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫೋರಿಬಾಯಿಯು ಪುತ್ರನನ್ನು ಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ದಡದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಮೊಸಳೆ ಬಾಲಕನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಭಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಹ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಕಾಲಿಗೆ 18 ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಫೋರಿಬಾಯಿ, "ತಾನು ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಗು ತನ್ನ ಬಳಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಮೊಸಳೆ ಬಂದು ಮಗನ ಕಾಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು. ಇನ್ನೇನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಗನನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ದಂಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದೆ. ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಮೊಸಳೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅರೆ ಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ತಾಯಿ (ETV Bharat)

ಫೋರಿಬಾಯಿಯ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಚಂಬಲ್ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೊಸಳೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೊಸಳೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ದಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೊಸಳೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಭಯದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಅಂಕಿತ್ ಭಡೋರಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

