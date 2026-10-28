ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭ: 70 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ, 50 ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿ
ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು ತಾವೇ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದೀಗ, ಅಲ್ಲಿ 70 ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 50 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿವೆ.
Published : October 28, 2026 at 1:37 PM IST
ಮಂಡಿ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ, ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಚ್ಯೋತ್ ತಹಸಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಧು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ 'ಹಿಲ್ ತ್ರಿಲ್ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್'.
ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಉದ್ಯಮವು, ಇಂದು 70 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಖಿರಾಮಣಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೂವರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ಭಾಗೀರಥ ಚೌಹಾಣ್, ರವೀಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಮ್ದಿನ್ ಅಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿದೆವು. ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕವೇ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 'ಹಿಲ್ ತ್ರಿಲ್ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್' ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ?: ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 2023ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಚಟ್ನಿ, ಜಾಮ್, ಹಣ್ಣಿನ ವೈನ್, ಫ್ರೂಟ್ ಸೈಡರ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಉದ್ಯಮವು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಡಿ 84 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಖಿರಾಮಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಘಟಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2024 ರಲ್ಲಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 84 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಬೆಂಬಲವು ಘಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.
ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶದಾಚೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರತಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ ತ್ರಿಲ್ ಆಗ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೃಷಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
24 ರಿಂದ 70ಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಈ ಘಟಕದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 24 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ 70 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 40 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ವಿಮೆ (ಇಎಸ್ಐ) ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುತಾಚಿಯ ನಿವಾಸಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಠಾಕೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮನೆಯ ಸಮೀಪವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಕಿಲಾಂಗ್ ನಿವಾಸಿ ಕಮಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿಲ್ ತ್ರಿಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಲ: ಹಿಲ್ ತ್ರಿಲ್ ಆಗ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಯಶಸ್ಸು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು, ಇಂದು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಉದ್ಯಮವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
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