ಬ್ಲಡ್ ಮನಿ ಮೂಲಕ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರು: 20 ವರ್ಷ ಸೌದಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಯ್ನಾಡು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್
ಕ್ರೌಡ್ಫಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 34 ಕೋಟಿ ರೂ.ಹಣವನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಮನಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : May 28, 2026 at 2:01 PM IST
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ (ಕೇರಳ): ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಬಾಲಕನ ಸಾವಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾರಣವಾದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಮೂಲದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್, ಬ್ಲಡ್ ಮನಿಯಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೌಡ್ಫಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ 34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಮನಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಈ ಆರೋಪದಡಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಜೈಲುವಾಸದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ.
ಕೇರಳದ ಕರಿಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಕಂಡುಬಂತು. ಈ ವೇಳೆ ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಬಕ್ರೀದ್ ದಿನದಂದೇ ಮಗನ ಆಗಮನದಿಂದ ತಾಯಿ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ: ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರಹೀಂ ತಾವು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಬಾಲಕನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಈತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಇದ್ದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದರೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಮನಿ ಆಗಿತ್ತು. (ಸಾವಿಗೆ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರ). ದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ರಹೀಂ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಅಂದರೆ, 34 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬ್ಲಡ್ ಮನಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಣವನ್ನು 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 18ರ ಗಡುವಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇರಳದ ಜನರು ಕ್ರೌಂಡ್ಫಂಡಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹34 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪಾವತಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಸೌದಿ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಪ್ರಿಲ್ 18, 2024 ರ ಗಡುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 34 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕೇರಳದ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದರು, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೇಣುಗಂಬದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಸೌದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿತ್ತು.
