ETV Bharat / bharat

ಬ್ಲಡ್​ ಮನಿ ಮೂಲಕ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರು: 20 ವರ್ಷ ಸೌದಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಯ್ನಾಡು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್​

ಕ್ರೌಡ್‌ಫಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 34 ಕೋಟಿ ರೂ.ಹಣವನ್ನು ಬ್ಲಡ್​ ಮನಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

man-who-spent-2-decades-in-saudi-jail-faced-death-sentence-returns-to-kerala
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By PTI

Published : May 28, 2026 at 2:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ (ಕೇರಳ): ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಬಾಲಕನ ಸಾವಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾರಣವಾದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್​​ ಮೂಲದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್, ಬ್ಲಡ್​ ಮನಿಯಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರೌಡ್‌ಫಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ 34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಲಡ್​ ಮನಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಈ ಆರೋಪದಡಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಜೈಲುವಾಸದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ.

ಕೇರಳದ ಕರಿಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ ಅಬ್ದುಲ್​ ರಹೀಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಕಂಡುಬಂತು. ಈ ವೇಳೆ ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಬಕ್ರೀದ್​ ದಿನದಂದೇ ಮಗನ ಆಗಮನದಿಂದ ತಾಯಿ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ: ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಗಲ್ಫ್​ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರಹೀಂ ತಾವು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಬಾಲಕನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಈತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಇದ್ದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದರೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್​ ಮನಿ ಆಗಿತ್ತು. (ಸಾವಿಗೆ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರ). ದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ರಹೀಂ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್‌ ಅಂದರೆ, 34 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬ್ಲಡ್​ ಮನಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಣವನ್ನು 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್​ 18ರ ಗಡುವಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇರಳದ ಜನರು ಕ್ರೌಂಡ್​ಫಂಡಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹34 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪಾವತಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಸೌದಿ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 18, 2024 ರ ಗಡುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 34 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕೇರಳದ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದರು, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೇಣುಗಂಬದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಸೌದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಯೆಮೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನರ್ಸ್​ ಪ್ರಿಯಾ ಉಳಿಸಲಿರುವ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ಬ್ಲಡ್​ ಮನಿ ಮಾತ್ರ!

TAGGED:

MAN DEATH SENTENCE IN SAUDI JAIL
MAN SPENT 2 DECADES IN SAUDI JAIL
DEATH SENTENCE IN SAUDI
MAN RETURN SAUDIJAIL
MAN DEATH SENTENCE IN SAUDI JAIL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.