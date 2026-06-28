ಜಿಲೇಬಿ ಕೊಡಲು ತಡ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಯವನ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ
ಜಿಲೇಬಿ ನೀಡಲು ತಡ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿಯವನ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
Published : June 28, 2026 at 5:30 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ತನಗೆ ಜಿಲೇಬಿಗಳನ್ನು ನೀಡದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟಗಾರನನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದ ಅಪರಾಧಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 2014ರಂದು, ದೆಹಲಿಯ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಬಳಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ತಿಂಡಿಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ನೀರಜ್ ತನಗೆ ಮೊದಲು ಜಿಲೇಬಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾರಾಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಸರತಿ ಸಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಜಿಲೇಬಿ ನೀಡಲು ಮಾರಾಟಗಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ನೀರಜ್ ಏಕಾಏಕಿ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಪಿಸ್ತೂಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ತಲೆಗೆ ಸಮೀಪದಿಂದಲೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಧೀರೇಂದ್ರ ರಾಣಾ ಅವರು ಅಪರಾಧಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 302 (ಕೊಲೆ) ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.
ಜೂನ್ 8ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ತನಗೆ ಜಿಲೇಬಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅಪರಾಧಿಯು ಮಾರಾಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಅಪರಾಧಿಯು ಅವನಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿ, ಪಿಸ್ತೂಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಆತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ನೀರಜ್ನನ್ನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿಯೇ ಬಂಧಿಸಿ, ಆತನಿಂದ ನಕಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಅಪರಾಧಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಆತ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣವು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪರಾಧಿ 2014ರಿಂದ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, ಅಪರಾಧಿಗೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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