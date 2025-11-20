ETV Bharat / bharat

ಕುಟುಂಬದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ: 3 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಂಗಿಯನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದ ಸಹೋದರ!

ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ತಂಗಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ.

BROTHER SHOOTS SISTER DEAD BROTHER KILLED HIS SISTER ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ
ಹತ್ಯೆಗೊಂಡ ಸಪ್ನಾ(23), ಸಪ್ನಾ ಪತಿ ಸೂರಜ್​ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

November 20, 2025

ರೋಹ್ಟಕ್ (ಹರಿಯಾಣ): ಕುಟುಂಬದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಸಹೋದರನೇ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿರುವ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ರೋಹ್ಟಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಹಾನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಹೋದರಿಯ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ 5 ಬಾರಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹತ್ಯೆಗೈಯ್ದಿದ್ದಾನೆ.

ಸಪ್ನಾ(23) ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಮಹಿಳೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಪ್ನಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವಳ ಮೈದುನ ಸಾಹಿಲ್​ ಎಂಬುವರ ಮೇಲೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ರೋಹ್ಟಕ್‌ನ ಪಂಡಿತ್ ಭಾಗವತ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸಪ್ನಾ ಪತಿ​ ಸೂರಜ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರದ ಕಾರಣ ಆತ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಆಗಿವೆ.

ಸಪ್ನಾ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮವಾದ ಕಹಾನಿಯವರಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಎಸ್‌ಸಿ) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಸಪ್ನಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೂರಜ್​ರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರಜ್ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಪ್ನಾ ಅವರ ಅತ್ತೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸಪ್ನಾ ಸೂರಜ್​ ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮದುವೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ರೋಹ್ಟಕ್ ನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸಪ್ನಾ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ತಮ್ಮ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಕಹಾನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಪ್ನಾ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದರಿಂದ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಗ ಸೂರಜ್ ತನ್ನ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಸಪ್ನಾ, ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಸಾಹಿಲ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ರಾತ್ರಿ 9.40ಕ್ಕೆ, ಸಪ್ನಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಂಜು ತನ್ನ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಪ್ನಾಳ ಮೇಲೆ ಐದು ಬಾರಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದನು. ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಸಾಹಿಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಸಂಜು ಅವನ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದನು. ಇದಾಗಿ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹಚರರು ನಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ 4-5 ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಸೂರಜ್​ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಪ್ನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಸಾಹಿಲ್​ನನ್ನು ಪಿಜಿಐಎಂಎಸ್‌ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸಪ್ನಾ ಪತಿಯಿಂದ ದೂರು ದಾಖಲು: ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ "ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ"ವನ್ನು ನಿಷಿದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಘನತೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂರಜ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ರೋಹ್ಟಕ್ ಸದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪಿಜಿಐಎಂಎಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ನಾ ಅತ್ತೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, "ನನ್ನ ಪತಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೋಹ್ಟಕ್ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

