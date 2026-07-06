ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬಂದ ತಾಯಿ ಮೇಲೆಯೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಮಗ!
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರಿಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬಂದ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬನನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 6, 2026 at 4:14 PM IST
ರಿಷಿಕೇಶ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಜಾಗೃತಿ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯುಕವರು ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಬದುಕನ್ನು ತಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರಿಷಿಕೇಶ ಕೊತ್ವಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ತಾನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಸುಮಿತ್ ಗೌರ್ (32) ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಮಗ. ಉಷಾ ದೇವಿ (63) ಗುಂಡೇಟು ತಿಂದ ತಾಯಿ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇವಿಸದಂತೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಲು ಬಂದಾಗ 12 ಬೋರ್ ಪಿಸ್ತೂಲಿನಿಂದ ಹಣೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಉಷಾ ದೇವಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಸುಮಿತ್ ಗೌರ್ ತಾನೇ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮಗನ ಬಂಧನ: ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ ಗೌರ್ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ, ಆತನ ತಾಯಿ ಉಷಾ ದೇವಿ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವಾಗ್ವಾದವು ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸುಮಿತ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 12 ಬೋರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುಂಡು ಉಷಾ ದೇವಿಗೆ ತಗುಲಿ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಂಡೇಟಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಉಷಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಷಾ ದೇವಿಯ ಹಣೆಗೆ ಗುಂಡು ತಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಷಿಕೇಶದ ಏಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮಗನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾದ್ದು, ಸದ್ಯ ಆತನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಐಡಿಪಿಎಲ್ ಔಟ್ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿವೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ರಥಿ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ರಥಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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