ನೀರಿನೊಳಗೆ 86 ಬಾರಿ ಪುಷ್ಅಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹರಿಯಾಣದ ಯುವಕ
ಕಮಲ್ ಕಿಲೋಯ್ ಎಂಬುವವರು ನೀರಿನೊಳಗೆ 86 ಬಾರಿ ಪುಷ್ಅಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 25, 2026 at 3:04 PM IST
ಹಿಸಾರ್ (ಹರಿಯಾಣ): ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಸಾರ್ನ ಆರ್ಯ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಕಮಲ್ ಕಿಲೋಯ್ ಎಂಬುವವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ 86 ಪುಷ್-ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಸಾರ್ದ ದಯಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಮಲ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಮಲ್ ಕಿಲೋಯಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ 21 ನೀರೊಳಗಿನ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀರಿನೊಳಗೆ 81 ಏರ್ ರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಊದುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ, ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ, ಅವರು ನೀರೊಳಗೆ 86 ಪುಷ್-ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದಯಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಯಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ವಿಕ್ರಮ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಮಲ್ ಕಿಲೋಯ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕಮಲ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಸುರ್ಜಿತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನೀರೊಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ, ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹದ ಸ್ವರಾಜ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಹಸ ಯಾನದ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್' ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಪುತ್ರ, ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡಾ ತಜ್ಞರಾದ ಶರತ್ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ : ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಾನವ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. 1955ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಹಸಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
