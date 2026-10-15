ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಚಾವ್; ಬಳಿಕ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಇದನ್ನೇ ಲಾಭವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಕರ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.
By PTI
Published : October 15, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 4:04 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದ 36ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಒಬ್ಬ ಬಳಿಕ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು 9,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದೋರ್ ನಿವಾಸಿ ಪಂಕಜ್ ಗುಪ್ತಾ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮುಂಬೈ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಲ್ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಿಟ್ (APK) ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗುಪ್ತಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ದೂರಾಗುವ ಹೊರತಾಗಿ ಆತ ಅದನ್ನೇ ಲಾಭದ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು, ವಂಚಕರಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಸ್ಟಮ್-ನಿರ್ಮಿತ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಎನ್ನುವುದು ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿತ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಒಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೋಡಿಂಗ್ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಗುಪ್ತಾ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಇ-ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಲನ್ಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣಗಳು, ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇವೆಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದನು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನ ಬೈಕುಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಮೋಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಂಚಕರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಎಪಿಕೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಖಾತೆಯಿಂದ 5.62 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಎಪಿಕೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗೆ 20,000 ರಿಂದ 25,000 ರೂಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದೂ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಜಾಲಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಡೇಟಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಅಪರಾಧ ಗುಂಪು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 9,673 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ 130ರಲ್ಲಿ 1,074 ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
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