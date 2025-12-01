ETV Bharat / bharat

ಪತ್ನಿ ಕೊಂದು ಶವದೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದು ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್​ ಸ್ಟೇಟಸ್​ ಹಾಕಿದ ದುರುಳ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

man-murders-estranged-wife-posts-selfie-as-whatsapp-status
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 1, 2025 at 12:45 PM IST

ಕೊಯಮತ್ತೂರು(ತಮಿಳುನಾಡು): ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪತ್ನಿ(28 ವರ್ಯಷ)ಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಮೃತದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಪತಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್​ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮಾನುಷ ಘಟನೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆಗೈದ ನಂತರ 32 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಪತ್ನಿಯ ಮೃತದೇಹದ ಬಳಿಯೇ ಇದ್ದ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, "ಗಂಡನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಳಪಾಳಯಂ ಬಳಿಯ ತರುವೈಯವ ಮೂಲದವರು. ಆರೋಪಿ ಪತಿ ಎಸ್.ಬಾಲಮುರುಗನ್ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಕೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆತ ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಕಡಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್​ ಸ್ಟೇಟಸ್​ಗೆ ಹಾಕಿ, ಹೆಂಡತಿ ತನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರತ್ನಪುರಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕೇರಳದಲ್ಲೊಂದು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ: 30 ವರ್ಷದ ವಕೀಲನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಕನಕಕುನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಲಪ್ಪುಳದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದಾಗಿ 62 ವರ್ಷದ ನಟರಾಜನ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಪತ್ನಿ ಸಿಂಧು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಗೈದ ವಕೀಲ ನವಜಿತ್‌ನನ್ನು ಆಯುಧಗಳೊಂದಿಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಲು ಕಾರಣದ ಕುರಿತು ಆರೋಪಿ ಅಸಮಂಜಸ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಟರಾಜನ್​ ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಅವರು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

