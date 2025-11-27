ಕಳೆದುಹೋದ ಮಗನನ್ನು 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ಮನೆಯವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೇ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 27, 2025 at 3:39 PM IST
ಭಿಲ್ವಾರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದೆ.
ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ರಾವತ್ ಎಂಬವರು ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಮಗನನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿಂಗ್: ಅದು 1980ರ ಸಮಯ. ಭಿಲ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಗಿಧೋರ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರಜ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತಾನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ, ತನ್ನ ಊರು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯವರ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ದಿನ ದೂಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಮಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ತಾಯಿ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು?: ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ಸಿಂಗ್ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಾದರೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ದಾಖಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿಂಗ್, ಅನುಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಲ್ವಾರದ ಸೂರಜ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವರ್ಮಾ ಅವರು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು BLO (ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ) ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸಿಂಗ್, BLO ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕ ಜೀವನ್ ಸಿಂಗ್ ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಕುಟುಂಬ, ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ತೆರೆ: ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಎಂದು ನನಗೆ ಮೊದಲು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದು ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂದು ಸಹೋದರ ಹೇಮ್ ಸಿಂಗ್ ರಾವತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಮಗ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದರೂ ಇದ್ದ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ತಾಯಿ ಚುನಿ ದೇವಿ ರಾವತ್ ಮಗನ ಹಣೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಗಾಯಗಳ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಮಗನೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಉದಯ್ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ, ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇವನು ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಉದಯ್. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರು ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಊರಿನ ಮಗ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪುನರ್ಮಿಲನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ನಾನು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಭಿಯಾನದಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಕುಟುಂಬವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಉದಯ್ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಭಿಯಾನವು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
