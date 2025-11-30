ETV Bharat / bharat

'ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ' ಎಂದು ವಾಟ್ಸ್‌​​​ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿ ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಕೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಗೋವಿಂದ್ ಬಾಲು ಶೇವಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕೋಮಲ್ ಶೇವಾಲೆ (ETV Bharat)
ನಾಸಿಕ್(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ 'ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್‌​​​ಆ್ಯಪ್​​ ಸ್ಟೇಟಸ್​​ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಷವುಣಿಸಿ ಕೊಂದು ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಾಸಿಕ್​​ನ ಡಿಯೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಫುಲೆ ಮಾಲ್ವಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪತಿ ಗೋವಿಂದ್ ಬಾಲು ಶೇವಾಲೆ (40) ಶವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಪತ್ನಿ ಕೋಮಲ್ ಗೋವಿಂದ್ ಶೇವಾಲೆ (35), ಮಕ್ಕಳಾದ ಖುಷಿ ಶೇವಾಲೆ (8) ಹಾಗೂ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೇವಾಲೆ (1.5 ವರ್ಷ) ಅವರ ಮೃತದೇಹಗಳು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಯೋಲಾ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಪಂಚನಾಮೆ ನಡೆಸಿ, ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಸಿಕ್ ವಿಭಾಗೀಯ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಡಿಯೋಲಾ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ನೆಹೇಟೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ಕೃತ್ಯ: ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಗೋವಿಂದ ಶೇವಾಲೆ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಮೂವರೂ ತಡರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಗೋವಿಂದ್ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್​ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ' ಎಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಏನೋ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಶೆವಾಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಶೆವಾಲೆಯವರ ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಮತ್ತು ಶೆವಾಲೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಸ್​ಐ ನೆಹೇಟೆ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

