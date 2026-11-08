ಹಣ ಗಳಿಸಲು ದುಷ್ಕೃತ್ಯ: ಬಾಲಕನಿಗೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಿ ಕೊಂದು ಅಂಗಾಂಗ ಹೊರತೆಗೆದ ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್
Man Kills Boy To Make Money: ಆರೋಪಿಯು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಆತ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 8, 2026 at 10:54 PM IST
ಜಶಪುರ(ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಜಶಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದು, ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಶಪುರದ ಸನ್ನಾ ಪೊಲೀಸರು, 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಜಿತೇಂದ್ರ ರಾಮ್ನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ಬಸುದೇವ್ (ಅಲಿಯಾಸ್ ತಂಗ್ನು) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಧೇನಾಪಥ ಮಹುವಾ ನಿವಾಸಿ ರಾಮ್ಜಿತ್ ರಾಮ್ ಎಂಬುವರು ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ತಮ್ಮ ಮಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಯು ಬಾಲಕನನ್ನು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ನಂತರ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ, ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಾಲಕನ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ರಾಮ್ಜಿತ್ ರಾಮ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸನ್ನಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿಯ ಗುಡಿಸಲೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಸಂಬಂಧಿ ಹಾಗೂ ಗೊರ್ರಾಪಥ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಬಸುದೇವ್, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಆರೋಪಿ ಬಸುದೇವ್ ಅವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು, ರಾಮ್ಜಿತ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರಿಚಯಸ್ಥನನ್ನು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ರಾಮ್ಜಿತ್ ಮತ್ತು ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಬಸುದೇವ್ ಬಾಲಕನ ಕುಟುಂಬವು ವಾಸವಿದ್ದ ಗುಡಿಸಲಿನತ್ತ ತೆರಳಿದ್ದ. ರಾಮ್ಜಿತ್ ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ಬಾಲಕ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಲಕ ಬಸುದೇವ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನವೆಂಬರ್ 7ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ರಾಮ್ಜಿತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಹೊಲದ ಬಳಿಯಿದ್ದ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀಲವೊಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚೀಲದೊಳಗೆ, ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಯಿಗಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಜಶಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶಂಕಿತ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೃತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ತಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ನಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗುಡಿಸಲೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಆಸೆಯಿಂದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಆತನಿಗೆ ಹೊಳೆದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 5ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ರಾಮ್ಜಿತ್ ಎಂಬವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಜಿತ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರಿಚಯಸ್ಥನೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ವಾಪಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಬಾಲಕನನ್ನು ಸನ್ನಾ ಖುಟಾತಂಗರ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ, ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಬಾಲಕ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ಅದೇ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಎದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ರಜಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ, ಚೀಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ, ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿದ್ದ. ಅಪರಾಧ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಚಾಕು, ಸಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿದ್ದ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿದಿರು ಪೊದೆಯ ಸಮೀಪ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಹೂತುಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಬಸುದೇವ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಪೊಲೀಸರು ಬಾಲಕನ ಮೃತದೇಹ, ಹತ್ಯೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಚಾಕು, ಸಲಿಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಆರೋಪಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮಕ್ಕಳ ಮಾನವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಆತನಿಗೆ ಹೊಳೆಯಿತು ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಪರಾಧ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು" ಎಂದು ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಲಾಲ್ ಉಮೇದ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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