ಪತ್ನಿಯ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದ ದುರುಳ ಪತಿ!
ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.
Published : April 17, 2026 at 3:25 PM IST
ಪಲ್ನಾಡು(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಗೈದು, ಆಕೆಯ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಆಂಧ್ರದ ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಪ್ಪಳ್ಳ ಮಂಡಲದ ಥೋಂಡಪಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಲ್ಲೆಪು ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭೂಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೊಂಡಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಸಿ.ಕಾಲೊನಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಪಡುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.
ಗುರುವಾರ ಕೂಡ ಜಗಳ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭೂಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಕೋಪಗೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕೆಯ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಾಲನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ತೀವ್ರ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸತ್ತೇನಪಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಗುಂಟೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
