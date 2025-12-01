ಮದುವೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬ: ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಎಂದ ಅತಿಥಿಗಳು
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಗಿಫ್ಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
Published : December 1, 2025 at 3:42 PM IST
ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಮದುವೆಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಅದರಂತೆ ತರಹೇವಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮನೆಯವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಉಡುಗೊರೆ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕುಚಮನ್ ನಗರದ ಪಟ್ವಾರಿ ಕಿ ಕೋಠಿಯ ನಿವಾಸಿ ಮನೋಜ್ ಬರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸೋನು ಎಂಬಾಕೆ ಯಶ್ ಬೇಡ್ವಾಲ್ ಎಂಬವರ ಜೊತೆ ಭಾನುವಾರ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ (ಹೆಲ್ಮೆಟ್)ವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ವಧುವಿನ ಅಜ್ಜನ ಪ್ಲಾನ್: ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 286 ಮಂದಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ವಧುವಿನ ಅಜ್ಜನದ್ದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವರು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ವಿನೂತನ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ ನೀಡಿ, ಇದನ್ನು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸುವಾಗ ಬಳಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪಯಣಿಸಿ ಹಲವು ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆವು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣವಚನವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಜನರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ವಧುವಿನ ಅಜ್ಜ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಬಿಲಾಸಿ ದಾಸ್ ಬಾಘಿ ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬರ್ವಾಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಈ ನಡೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗಿಫ್ಟ್: ವಧುವಿನ ಸಹೋದರಿ ಹೇಮಲತಾ ಕುಮಾವತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದರೂ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅತಿಥಿ ಮುನ್ನಾಲಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಿತರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ ಎಂದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಸರಿತಾ ಅವರು, ಮದುವೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿಯೇ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
