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ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು: ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟರ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರವೂ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಅಸ್ಲಾಂ ಶೇಖ್ ಎಂಬುವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 2, 2026 at 7:55 PM IST

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ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ದೇಶದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸಾಕಿನಾಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಮುಂಬೈ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಮೃತರು ಅಸ್ಲಾಂ ಶೇಖ್ (55) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಅಸ್ಲಾಂ ಶೇಖ್ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಏಣಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರಾದರೂ ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ದಿಲೀಪ್ ಲಾಂಡೆ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ETV ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮ್ಮಾನ್ ಹೋಟೆಲ್' ಹತ್ತಿರದ ಎಲ್ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳ ಏಕೆ ತೆರೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಡ್ರೈನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಿಲೀಪ್ ಲಾಂಡೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:Watch: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅಜಯ್ ದೇವ್​​ಗನ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!

ನಟ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಜುಹು ಬಂಗಲೆ ಜನಕ್ ಹತ್ತಿರವೂ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ, ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತೀವ್ರ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ-ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಜುಹು ಬಂಗಲೆ ಜನಕ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್​ ದೇವ್​ಗನ್​​ ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್​ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್​ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್​ ಓರ್ವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜುಹುಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನಿರಂತರ ಮಳೆಯ ನಂತರದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಂಗಲೆಯ ಜನಕ್ ಹೊರಗೆ ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆನೀರು ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಬ್ಬರ: ಮೊದಲ ಮಳೆಗೆ 6 ಜನರು ಬಲಿ, 10 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ; ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದ್​

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