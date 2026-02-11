ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ಗುಂಡಿ, ಓಪನ್ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್; 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಲಿ
ಜಲಮಂಡಳಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರ ಅಸುನೀಗಿದ ನಂತರ ತೆರೆದ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದು ಓರ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 11, 2026 at 9:28 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ದೆಹಲಿ ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ತೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 25 ವರ್ಷದ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಗರದ ರೋಹಿಣಿಯ ಬೇಗಂಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದು 32 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕನ ಶವವನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 2.36ರ ವೇಳೆಗೆ ರೋಹಿಣಿಯ ಸೆಕ್ಟರ್-32ರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ದೆಹಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಡಿಡಿಎ) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಬೇಗಂಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿತು. ಬಿಹಾರ ನಿವಾಸಿ ಅಮೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಎಂಬವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಿರ್ಜು ಕುಮಾರ್ ರೈ (32) ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬುಧನ್ ದಾಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸೂರಜ್ (33) ಮತ್ತು ಬಿರ್ಜು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದೆವು. ಸಂಜೆ 7.30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಿರ್ಜು ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೆರೆದ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ದಾಸ್ ರಾತ್ರಿ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮೃತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತೆರೆದ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಜತೆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಜಾರಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಅವರ ಚಪ್ಪಲಿಯೊಂದನ್ನು ಒಳಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ, ಅವರು ತೆರೆದ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ಅರಿವಾಯಿತು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು. ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ದೆಹಲಿಯ ಜನಕ್ಪುರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಜಲ ಮಂಡಳಿ ತೋಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಹೇಳಲಾದ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು 25 ವರ್ಷದ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
