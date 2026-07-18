ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಲು ಬಂದ ಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೊಂದ ಪತ್ನಿ: ಆರೋಪ
ಪತ್ನಿ ಬರ್ತಡೇ ಆಚರಿಸಲು ಬಂದು ಹೆಣವಾದ ಪತಿ-ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪ-ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಲಿಖಿತ ದೂರು ದಾಖಲು- ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು.
Published : July 18, 2026 at 7:17 PM IST
ಬಾಲೇಶ್ವರ (ಒಡಿಶಾ): ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಪತಿಯನ್ನು ಪತ್ನಿಯು, ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಹದೇವ್ಕುಂಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಮೃತರನ್ನು ಜಗತ್ಸಿಂಗ್ಪುರದ ರಶ್ಮಿರಂಜನ್ ಸೇಥಿ (34) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕಟಕ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬಾಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮೃತ ರಶ್ಮಿರಂಜನ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಪೃಥ್ವಿ ಕುಮಾರ್ ಸೇಥಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ, ರಶ್ಮಿರಂಜನ್ ಅವರು ಜುಲೈ 16 ರಂದು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿಸಲು ಮೂಡಿಸಲು ಆಕೆ ವಾಸವಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಅದೇ ದಿನ ತಡರಾತ್ರಿ ರಶ್ಮಿರಂಜನ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ರಶ್ಮಿರಂಜನ್ರನ್ನು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಜುಲೈ 16 ರಂದು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಿತ್ತು. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕಟಕ್ನಿಂದ ಬಾಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಡರಾತ್ರಿ, ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಫೋನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರು (ರಂಜನ್) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು" ಎಂದು ಪೃಥ್ವಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿರಂಜನ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಏಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಆಕೆಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಮೃತರ ಕುಟುಂಬವು ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶವಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಸಹದೇವ್ಖುಂಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಐಐಸಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಹೆರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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